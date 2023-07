UFFICIALE – Treviso annuncia la firma del lungo americano Pauly Paulicap

La Nutribullet Treviso Basket comunica di avere messo sotto contratto per la prossima stagione il giocatore USA, Pauly Paulicap, lungo di 203 cm, nato il 9 maggio 1997 a Elmont (NY).

E’ un giocatore interno, atletico, ottimo nella protezione del ferro grazie ad una spiccata predilezione per la stoppata ed a qualità di rimbalzista importanti. Nella scorsa stagione, la sua prima nel basket professionistico giocata a Cipro con l’Anorthosis, Pauly ha messo in carniere 11.5 rimbalzi a partita (miglior rimbalzista del campionato) e 1.5 stoppate (secondo in questa classifica), il tutto condito da una pericolosità ravvicinata che gli ha permesso di siglare 14 punti a gara con il 65% da due punti in 27 minuti sul parquet.

La sua carriera scolastica lo vede prima allo Junior College di Manhattan, poi nel 2020/21 a DePaul e nella stagione da senior a West Virginia, chiudendo con medie di 7.7 punti, 5.5 rimbalzi e 1.6 stoppate in 19 minuti di utilizzo medio.

Giocherà con il numero 33.

—

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket

UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.