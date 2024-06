UFFICIALE – Treviso Basket, rinnova l’assistant Alberto Morea

La Nutribullet Treviso Basket è lieta di annunciare la conferma del vice allenatore Alberto Morea, che sarà così di nuovo al fianco di coach Vitucci e per il terzo anno consecutivo figura cardine dello staff tecnico di TVB. Nato a Taranto il 24 febbraio 1969, diplomato Isef ed Allenatore Nazionale dal 2004, inizia la propria avventura nel settore giovanile del Cus Jonico Taranto prima di ricoprire il ruolo di assistente allenatore del Cras Basket Taranto femminile dal 1993 al 1996, con cui conquista la promozione in Serie A2. Poi, l’esperienza a Ferrara prima con il settore giovanile, poi come assistente allenatore della prima squadra con cui conquista la coppa di Lega DNB e la promozione in Serie A2. Dal 2006 ricopre il ruolo di vice allenatore per quattro stagioni prima di raggiungere coach Stefano Pillastrini alla Sutor Montegranaro. Al termine del biennio a Montegranaro riveste il ruolo di head coach prima con Ferrara, poi con Mantova, per tornare nuovamente nella città estense fino alla stagione 2017/18. Chiusa questa esperienza, Morea inizia la propria avventura con coach Vitucci a Brindisi, un binomio che raccoglie ottimi risultati. Nell’estate del 2022, la scelta di approdare a Treviso.

Un rapporto che dunque proseguirà con i colori della Nutribullet con reciproca soddisfazione.

“Siamo felici di avere ancora con noi Alberto, professionista serio e preparato – afferma Simone Giofrè – Morea e Consoli saranno dunque nuovamente i due assistenti allenatori del nostro head coach Frank Vitucci”.

UFF. STAMPA TREVISO BASKET