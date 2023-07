UFFICIALE – Treviso ingaggia l’ala forte Terry Allen

Terry Allen, 203 cm, nato il 29 dicembre 1993 a Marven (Texas), ala forte proveniente dal campionato francese dove ha giocato con la maglia di Le Portel chiudendo l’ultima stagione a 11.5 punti, 5.6 rimbalzi e quasi 2 assist di media. Prodotto dell’università di Richmond dove nell’anno da senior ha chiuso con 17.1 punti e 7.7 rimbalzi. Allen ha poi iniziato nel 2016 la carriera professionistica in Europa toccando diversi paesi: parte dall’Ungheria con il team di Kormend dove gioca anche l’Europe Cup finendo come secondo miglior marcatore del torneo a quasi 20 punti di media, poi ha esperienze in Israele (Nahariya), in Germania dal 2019 al 2022 con Goettingen, Amburgo e Bayreuth dove fattura in FIBA Europe Cup 12 punti e oltre 5 rimbalzi a gara con il 45% da tre e due stagioni in Francia (Gravelines e Le Portel).

Nella scorsa stagione in Francia a Le Portel ha assicurato 11.5 punti e 5.6 rimbalzi a gara con 1.8 assist.

Allen è un giocatore completo ed esperto, estremamente duttile, che potrà offrire diverse soluzioni allo staff tecnico trevigiano: è in grado di fare molteplici cose sul campo, buon difensore e rimbalzista, sa tirare da tre punti come attaccare dal palleggio o giocare spalle a canestro.

Giocherà con il numero 25.

Uff stampa Nutribullet Treviso Basket