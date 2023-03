UFFICIALE – Trieste annuncia l’arrivo di Jalen Hudson

Pallacanestro Trieste comunica di avere acquisito fino al termine della stagione in corso il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Jalen Hudson, guardia-ala nativa di Akron in Ohio, classe 1996.

“Siamo molto soddisfatti per l’accordo che abbiamo raggiunto con Jalen – le parole del General Manager di Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci – si è trattato di un grande lavoro di squadra che ci ha portato a questo innesto per l’ultima parte della stagione. Un lavoro in pieno stile Pallacanestro Trieste: lontano dai riflettori, ma concreto ed efficace. Auguro a Jalen e a tutto il nostro staff buon lavoro affinché possa mettere in mostra in breve tempo sul parquet le sue qualità e la sua utilità per il nostro gruppo”.

Hudson, guardia-ala di 198cm per 88kg, si è formato cestisticamente nei Fighting Irish della high school St. Vincent-St. Mary per poi proseguire il suo percorso prima a Virginia Tech, poi con i Gators dell’Università della Florida.

Dopo una parentesi in G-League e nella seconda serie israeliana, nel 2021 firma con i Telekom Baskets Bonn della Basketball Bundesliga (BBL). La stagione successiva indossa la casacca del Larisa B.C. nella Greek Basket League. In 32 partite di campionato, mantiene una media di oltre 13 punti, 5,2 rimbalzi e 1,3 assist, giocando 28 minuti ad allacciata di scarpe.

Il 4 settembre 2022, firma con l’Hapoel Galil Elyon neo promossa nella Israeli Premier League, squadra con la quale disputa anche la FIBA Europe Cup, facendo segnare oltre 19 punti di media in campionato e 17 nella competizione continentale.

Da gennaio Jalen gioca come innesto per la PBA Governor’s Cup nei TNT Tropang Giga nelle Filippine, dove ha viaggiato a oltre 33 punti di media, prima di imbarcarsi nell’avventura biancorossa che lo porterà a Trieste nei prossimi giorni, una volta espletate le necessarie formalità burocratiche.

“Vorrei per prima cosa ringraziare la proprietà per questo innesto – il commento di coach Marco Legovich – perché in questa fase difficile di mercato, a nostro parere, Jalen è il giocatore migliore e più adatto alle nostre necessità che potevamo trovare. Siamo molto soddisfatti di completare il roster con un elemento con le sue caratteristiche fisiche e tecniche: la sua taglia fisica gli permette di giocare in più ruoli, è abile a finalizzare, sia palla in mano che senza palla grazie al suo dinamismo. Avevamo avuto dei contatti qualche anno fa dopo la sua esperienza in G-League e siamo contenti di ritrovarlo oggi, migliorato e maturato. Fattori importanti nella sua scelta sono stati sicuramente le sue esperienze in campionati europei, che andranno a ridurre il tempo di adattamento nel nostro sistema, oltre agli ottimi feedback ricevuti sul ragazzo nella nostra raccolta di informazioni e i colloqui personali avuti con lui in queste settimane”.

Uff stampa Pallacanestro Trieste