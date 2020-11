UFFICIALE – Trieste esce dai contratti di Čebašek e Mussini

Allianz Pallacanestro Trieste comunica ufficialmente di aver esercitato la clausola di uscita dai contratti di Jakob Čebašek e di Federico Mussini.

Ai due giocatori vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso in queste settimane. Sono arrivati in squadra in un momento particolarmente delicato, dimostrando da subito grande disponibilità e confermando le qualità umane e cestistiche che avevano fatto ricadere la scelta su di loro.

In bocca al lupo Federico e Jakob per il prosieguo della carriera.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Trieste 2004