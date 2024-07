UFFICIALE – Trieste, Jayce Johnson nuovo centro biancorosso

La Pallacanestro Trieste affida il pitturato a Jayce Johnson, centro statunitense di 213 cm, che si unisce al roster di coach Jamion Christian dopo aver chiuso l’ultima stagione in doppia-doppia punti-rimbalzi con i Motor City Cruise in G-League.

“Oggi è un altro giorno emozionante per la nostra organizzazione – il commento del General Manager biancorosso Michael Arcieri – perché siamo lieti di annunciare l’ingresso di Jayce Johnson nella nostra famiglia! Per quanto riguarda il ruolo di centro, le nostre massime priorità erano statura, apertura alare, presenza sotto canestro e in area, efficacia nel pick and roll, grande energia, intelligenza cestistica e capacità di rimbalzo d’élite. Crediamo di aver aggiunto tutte queste qualità con Jayce. Possiede una grande determinazione ed etica del lavoro e ha dimostrato uno sviluppo costante durante la sua carriera professionistica, come ha recentemente mostrato nella NBA Summer League di Las Vegas. Gioca con un’energia e una passione che sicuramente lo faranno amare dai nostri tifosi e dalla nostra città. Siamo entusiasti di averlo in biancorosso e diamo il benvenuto a Jayce e alla sua famiglia a Trieste con il nostro più caloroso abbraccio.”

Nato il 1° agosto 1997 a Mission Viejo, California, Jayce ha dimostrato fin dalle scuole superiori grande talento. La sua formazione cestistica è iniziata alla Santa Monica High School, dove si è distinto come uno dei migliori prospetti a livello nazionale, guadagnandosi la Top-100 Under Armour All-American, oltre ad essere inserito come undicesimo miglior centro delle high school da ESPN nel 2016.

Il percorso universitario di Johnson è stato poi caratterizzato da esperienze significative in due prestigiosi programmi NCAA di Division 1. Ha iniziato la sua carriera collegiale all’Università dello Utah, dove ha trascorso quattro stagioni dimostrando una costante crescita. Nell’ultima stagione con gli Utes (2018-19), Johnson ha avuto un ruolo da protagonista, partendo titolare in 24 delle 28 partite disputate e registrando medie di 7,0 punti e 7,5 rimbalzi a partita, con percentuali al tiro che, nel corso degli anni, hanno rasentato sempre il 60%. Completa poi la sua formazione universitaria alla Marquette University come graduate student nella stagione 2019-20. Qui ha proseguito la sua crescita, in particolare come rimbalzista, concludendo la stagione al 13° posto nella BIG EAST in questa statistica.

La sua carriera da professionista inizia in Europa, al CSU Sibiu, nel massimo campionato rumeno, dove Jayce mette a referto oltre 9 punti e 9 rimbalzi a gara, chiudendo al terzo posto la stagione 2020-2021.

Nel 2022 Jayce torna negli Stati Uniti per unirsi alla franchigia in G-League di Golden State, i Santa Cruz Warriors: in quella stagione, in 24 minuti medi sul parquet, riesce a produrre quasi 9 punti e oltre 12 rimbalzi a gara. Il suo passaggio ai Motor City Cruise, nella stagione da poco conclusa, vede un’ulteriore crescita nei suoi numeri: 10.8 punti con 10.6 rimbalzi di media in 19 gare con, in 25.8 minuti.

A febbraio 2024 Jayce viene inoltre convocato nel USA Men’s AmeriCup Qualifying Team, per la prima finestra di qualificazioni. In 17 minuti di utilizzo in campo nelle sfide di andata e ritorno contro la Nazionale Cubana, ha fatto registrare 8,5 punti di media e 10 rimbalzi, ormai marchio di fabbrica dell’abile centro della California.

Nell’ultima Summer League ha vestito la maglia dei Detroit Pistons e nelle 5 partite a cui ha preso parte ha collezionato 9 punti di media con il 62% dal campo, oltre a 5 rimbalzi, in 13 minuti a gara sul parquet. Exploit nella sfida con i Chicago Bulls, in cui ha messo a referto 19 punti in 15 minuti con 8/12 da due, conditi da 5 rimbalzi.

Benvenuto Jayce!

UFF. STAMPA PALL. TRIESTE 2004