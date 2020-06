UFFICIALE – Trieste rinnova con Daniele Cavaliero

Allianz Pallacanestro Trieste ha rinnovato l’accordo con Daniele Cavaliero: sarà nel roster agli ordini di coach Dalmasson anche nella stagione 2020/2021.

“Daniele è per noi un ingranaggio di precisione nel nostro meccanismo – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – esperienza, qualità e impegno sono gli elementi di forza sui quali si basa il suo apporto alla squadra. E’ un faro per il nostro pubblico, ma sminuiremmo il suo valore se dicessimo che lo abbiamo scelto solo con il cuore: lo abbiamo scelto con la testa, perché è il professionista di cui avevamo bisogno nel ruolo che andrà a ricoprire”.

“Il bagaglio di esperienza di Daniele – ha aggiunto Eugenio Dalmasson – è prezioso e non possiamo rinunciarci. Continuerà ad essere un punto di riferimento in primis per me, sia dentro che fuori dal campo. Sono certo che sul parquet sarà il primo a voler dare tutto quello che ha”.

