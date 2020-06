UFFICIALE – Trieste, rinnovo biennale con Juan Fernandez

Juan Manuel Fernandez è il playmaker dell’Allianz Pallacanestro Trieste. Il giocatore e la società hanno rivisto l’accordo in essere, modificandolo in un biennale. Fernandez, infatti, ha siglato il contratto che lo lega alla società per le prossime due stagioni.

“Abbiamo ancora tutti negli occhi la tripla contro Sassari – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – il momento più magico della passata stagione, che resterà nella nostra storia. Juan fa parte del progetto dell’Allianz Pallacanestro Trieste per il suo coraggio, la capacità di esserci nei momenti importanti, perché sa prendere per mano la squadra e farla rendere al meglio. Ho detto che il nostro staff ci dà fondamenta solide, il nuovo accordo con Juan è il primo mattone del nostro nuovo progetto”.

“Sono felice e soddisfatto per la riconferma di Juan – ha aggiunto coach Eugenio Dalmasson – che si inserisce in un progetto che vuole dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni. Ho grande stima per lui, sia come giocatore, sia come uomo. Ha sempre dimostrato massima disponibilità e spirito di sacrificio, un protagonista in positivo dentro e fuori dal campo”.