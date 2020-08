UFFICIALE – Trieste si assicura il prospetto Arnaldo fino al 2025

Allianz Pallacanestro Trieste investe in giovani talenti: Andrea Arnaldo firma fino al 2025.

“Quello con Andrea è un rapporto di fiducia reciproca – ha commentato Mario Ghiacci – dove noi abbiamo dimostrato di volerlo fortemente a Trieste e lui ha abbracciato totalmente il nostro progetto. Un progetto che non può prescindere da un nucleo di interessanti prospetti italiani come nei casi recenti di Schina e Deangeli”.

Andrea Arnaldo, nato a Brindisi il 27 luglio del 2002, è un play/guardia di 194 centimetri che dal 2017 è in forza alla Pallacanestro Trieste.

Cresciuto con l’Aurora Brindisi, è poi passato in casa biancorossa difendendo i colori della formazione Under 18 e anche in Serie D: nel frattempo, ha indossato diverse volte la casacca delle nazionali italiane giovanili.

Giocatore eclettico dal buon istinto offensivo, è in grado di ricoprire egregiamente anche il ruolo di guardia.

“Abbiamo voluto aggregare Andrea alla preparazione della prima squadra – ha aggiunto coach Dalmasson – e di tenerlo con noi anche durante il corso della stagione. Siamo certi che questa esperienza possa fare molto bene alla sua crescita. Da giovedì è in campo con i suoi compagni e si sta dimostrando un ragazzo umile, con molta voglia di migliorare”.

