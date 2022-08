UFFICIALE – Trieste va sul sicuro: preso Frank Gaines!

Guardia di 1,91, classe 1990, quasi 1200 punti in Serie A e da oggi nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste: lo statunitense Frank Gaines giocherà la prossima stagione con i colori biancorossi!

“Accogliamo a Trieste un giocatore con un bagaglio tecnico e di esperienza di altissimo livello – il commento del presidente Mario Ghiacci – Gaines andrà a occupare una casella centrale nella nostra squadra sia sul parquet che nello spogliatoio e potrà dare un contributo importante sia sul fronte del gioco che su quello della crescita dei ragazzi più giovani”.

“Frank è un giocatore che davvero non ha bisogno di presentazioni – il commento di Coach Legovich – il suo curriculum e le sue stagioni in Italia parlano per lui, basti ricordare che è stato anche il miglior marcatore del campionato nella stagione 18/19. Sono molto contento che la società sia riuscita ad assicurarsi un giocatore di questo calibro, che porterà in squadra qualità, punti e personalità. Ci siamo già sentiti al telefono prima della firma e ho trovato un giocatore di grande intelligenza che si è messo completamente a disposizione e che ha capito e condiviso il progetto che io e lo Staff Tecnico abbiamo per lui e per l’intera squadra. Sarà un sicuro protagonista della nostra stagione”.

Nato a Fort Lauderdale, Florida (USA), il 7 luglio 1990, Gaines ha esordito nel basket NCAA nella stagione 09/10 con i Fort Wayne Mastodons, squadra della Purdue University (Indiana). Dopo quattro stagioni si sposta ai Maine Celtics e subito dopo arriva la prima chiamata in Europa, proprio in Italia con la JuveCaserta. Nella stagione 2014-2015 Gaines inizia quindi una fase della propria carriera che lo porterà a conoscere il basket di molti campionati diversi: sempre in Italia con Pesaro, poi di nuovo negli USA con gli Oklahoma City Blue per passare quindi agli Humacao di Porto Rico. Arrivano quindi i campionati prima in Polonia con il King Szczecin, poi in Germania con il Rasta Vechta e infine in Russia con il Parma Perm’.

Nel giugno 2018 è tempo di tornare in Italia, nelle fila di Cantù, dove realizza 609 punti, 95 rimbalzi e 77 assist in 30 partite. Una stagione eccezionale per lui, contraddistinta da una prestazione incredibile nella sfida contro l’Olimpia Milano, dove segna ben 44 punti, e che lo vede laurearsi Miglior Marcatore LBA 2018/2019 con una media di 20.3 a partita.

Poi ancora una stagione in Italia per lui con le V Nere di Bologna (184-39-22). Nel 20/21 è protagonista su tre diversi campi, prima in Israele con il Bnei Herzeliya, poi di nuovo a Cantù e infine una seconda esperienza a Porto Rico con i Cangrejeros de Santurce.

L’ultima stagione è di nuovo europea, con il Benfica nel campionato portoghese, dove realizza 317 punti, 37 rimbalzi e 37 assist in 20 apparizioni.

