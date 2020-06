UFFICIALE – Tyler Kalinoski approda alla Germani Brescia

Basket Brescia Leonessa desidera comunicare che i lavori per il riassetto societario continuano senza sosta e che manca qualche giorno alla conclusione di un iter burocratico che si completerà definitivamente in sede di iscrizione al prossimo campionato 2020-2021.

Nel frattempo, è stata predisposta e inviata nei termini prescritti l’istanza di ammissione alla prossima stagione, continuando a lavorare per garantire continuità e futuro al nostro basket cittadino. A conferma di quanto svolto e a dimostrazione del fatto che non si è mai smesso di essere operativi, il presidente Graziella Bragaglio e il patron Matteo Bonetti hanno ritenuto opportuno informare tifosi ed appassionati sullo stato dei fatti con alcuni annunci importanti.

“L’accordo con la famiglia Ferrari per il riassetto societario c’è e sarà perfezionato nei prossimi giorni – spiega Graziella Bragaglio, presidente di Basket Brescia Leonessa -. È evidente che la complessità delle procedure e il completamento di tutti i passaggi burocratici rallentano le operazioni, ma nel frattempo abbiamo garantito, per senso di responsabilità e amore nei confronti della pallacanestro a Brescia, l’operatività necessaria per fare mercato e programmare la prossima stagione sportiva”.

“A conferma di quanto ho affermato, desidero rendere ufficiale la prosecuzione del rapporto con il nostro direttore generale Sandro Santoro, con il coach Vincenzo Esposito e l’assistente allenatore Giacomo Baioni – prosegue Graziella Bragaglio -. I dettagli di questi accordi li renderemo pubblici non appena avremo completato tutti i passaggi che sanciranno il nuovo assetto societario, che è in via di completamento. Tutto questo di comune accordo con la famiglia Ferrari e il presidente Faustino Ferrari, con i quali abbiamo condiviso di optare per un profilo basso proprio perché si tratta di argomenti sensibili e privati che necessitano della doverosa cautela fino alla conclusione di tutte le procedure”.

“Riaffermo che stiamo lavorando da mesi per confezionare il miglior prodotto sportivo possibile – conclude il presidente Bragaglio -, per un futuro che ci vedrà ancora una volta, e ancor di più, protagonisti ai massimi livelli del campionato italiano di Serie A”.

“A conferma di quanto affermato dal presidente e per rafforzare il fatto che abbiamo sempre garantito l’operatività, possiamo già annunciare che l’atleta Tyler Kalinoski è un giocatore di Brescia – afferma il patron Matteo Bonetti -. Stiamo seguendo con grande interesse il progetto tecnico di coach Esposito e siamo a conoscenza di un programma sportivo ambizioso che proporremo a tutti i tifosi, appassionati e sponsor che vorranno stare vicino alla nostra famiglia del basket bresciano”.

“Crediamo che in questi mesi si sia prodotta una grande mole di lavoro dal punto di vista tecnico – conclude Matteo Bonetti -, con un lavoro di scouting che darà un’accelerazione importante all’allestimento della squadra proprio perché frutto di una pianificazione preventiva che ci agevolerà nell’immediato futuro per garantire qualità e divertimento”.