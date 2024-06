UFFICIALE – Uglietti e Reggio Emilia fino al 2026

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per l’estensione del contratto con l’atleta Lorenzo Uglietti fino al termine della stagione 2025/2026.

Lorenzo Uglietti, playmaker torinese classe 1994, è approdato a Reggio Emilia l’estate scorsa. Queste le sue parole dopo il prolungamento contrattuale: “Ho provato tanto orgoglio quando mi è stata fatta questa proposta, mi fa piacere che il lavoro svolto durante l’anno sia stato apprezzato e mi fa capire la strada che devo continuare ad intraprendere per mantenere la fiducia che società e staff tecnico hanno riposto nei miei confronti. È uno stimolo per la prossima stagione, che sarà impegnativa sia per gli impegni in BCL che per la volontà di restare allo stesso livello che abbiamo raggiunto in quella appena conclusa. Reggio è un ambiente dove si lavora bene, con le persone adatte e le idee chiare, questo mi dà ulteriore forza, assieme all’ottimo rapporto che ho costruito con la città ed i tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare, più forte di prima!”.

Lorenzo è stato inoltre sottoposto nella giornata di ieri ad un intervento di pulizia al ginocchio sinistro effettuato nella clinica di Villa Salus dal consulente ortopedico dottor Rodolfo Rocchi e la sua equipe ed osserverà ora qualche settimana di riposo.

