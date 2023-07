UFFICIALE – Un campione d’Italia per Tortona: arriva Tommaso Baldasso

La Bertram Tortona annuncia l’arrivo in cabina di regia del play azzurro Tommaso Baldasso, dopo due stagioni all’Olimpia Milano. Ecco il comunicato della società piemontese:

Virtus Roma, Fortitudo Bologna ed EA7 Emporio Armani tra le sue esperienze, una promozione in Serie A, una Coppa Italia e due Scudetti nel suo palmarès. Ora la scelta della Bertram Derthona per proseguire la sua carriera: Tommaso Baldasso è un nuovo giocatore bianconero.

LA CARRIERA – Nato a Torino il 29 gennaio 1998, Baldasso muove i primi passi nel settore giovanile dell’Auxilium ad Quintum, nella sua città natale, prima di trasferirsi a Moncalieri dove completa il settore giovanile ed esordisce a livello senior. Nel 2014/15, in Serie C, segna 10.7 punti a gara, che diventano 11 a uscita la stagione seguente in Serie B.

Nell’estate 2016 si trasferisce alla Virtus Roma, in Serie A2, dove rimane per i quattro anni e mezzo successivi. Con la formazione capitolina conquista la promozione in Serie A nell’annata 2018/19, chiusa a oltre 7 punti a partita in 28 gare disputate. Dopo il primo anno chiuso a quasi 7 punti a uscita, Baldasso lascia la Virtus a dicembre 2020, a seguito del ritiro della squadra dal campionato di Serie A, e si trasferisce alla Fortitudo Bologna.

Dopo avere cominciato anche il 2020/21 con la canotta della Fortitudo, Tommaso firma con l’Olimpia Milano a novembre 2021. Con la formazione guidata da Ettore Messina conquista la Coppa Italia – battendo in finale proprio la Bertram Derthona – e lo Scudetto nel 2021/22.

In questa stagione ha fatto parte del roster che ha centrato il secondo Scudetto consecutivo.

In carriera vanta anche 7 presenze in EuroLega, tutte con la canotta dell’EA7 Emporio Armani Milano.

Con l’Italia ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili (U15, U16, U18 e U20) e ha debuttato con la squadra senior nel 2020. Con la Nazionale maggiore vanta 20 presenze, tra cui quelle a EuroBasket 2022 concluso dall’Italia ai quarti di finale. Ora arriva a Tortona per iniziare una nuova avventura nella sua carriera.

“Siamo molto contenti che Tommaso abbia scelto Tortona per questa nuova tappa di una carriera ancora giovane ma in cui ha fatto cose molto importanti sia a livello di Nazionalenche di Club – il commento di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Ha giocato in EuroLega e vinto due Scudetti, quindi riteniamo di avere messo a segno un acquisto davvero importante per rinforzare il reparto italiani ed esterni con un atleta di grande classe con un futuro significativo davanti a lui”.

