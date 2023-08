UFFICIALE – Un centro americano per la Vanoli Cremona: ecco Grant Golden

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un contratto per la stagione 2023/2024 con il centro americano Grant Golden.

“Non vedo l’ora di giocare in Serie A, sono molto contento di essere un giocatore di un grande club come la Vanoli Cremona”

Grant Golden è nato il 15 gennaio 1998 a Winchester, in Virginia. La sua altezza è 208 centimetri per 116 chilogrammi di peso.

Ha diviso gli anni della sua carriera liceale tra la Sherando High School di Stephens City, nel suo stato natale e la St. James School di Hagerstown nel Maryland dove, da senior, ha completato l’anno con medie di 17.2 punti, 10.3 rimbalzi e 3.5 assist, conducendo la squadra al titolo della Mid-Atlantic Athletic Conference.

Per iniziare il suo percorso universitario, torna in Virginia accettando la proposta dell’Università di Richmond. Termina la sua stagione da rookie a oltre 15 punti di media con 6.7 rimbalzi e 2.2 assist, in 30 minuti in campo, che gli valgono la nomina nell’Atlantic 10 All-Rookie Team. L’anno successivo alza le sue medie a 17.2 punti, 7.1 rimbalzi e 3.5 assist. Gioca altre tre stagioni con gli Spiders, venendo ogni volta nominato nel secondo e nel terzo quintetto della Atlantic 10 Conference. Chiude il suo anno da senior e la sua carriera universitaria con 13.7 punti, 6 rimbalzi e 2.9 assist di media superando i 2000 punti segnati e i 1000 rimbalzi catturati.

Non scelto al draft 2022, dopo un contratto “Exhibit 10” firmato con i Denver Nuggets, disputa la stagione 2022/2023 in G-League con i Grand Rapids Gold chiusa a 17.2 punti, 10.7 rimbalzi e 5.1 assist di media in 32 partite disputate con un high di 31 punti contro i Greensboro Swarm, 18 rimbalzi contro gli Oklahoma City Blue e una tripla doppia da 26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist contro i Delaware Blue Coats il 3 gennaio 2023.

Il prossimo, con la maglia della Vanoli Basket Cremona, sarà il suo primo anno in Europa.

Uff stampa Vanoli Basket Cremona