UFFICIALE – Un centro per la Virtus Bologna: ecco Ismaël Bako

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Ismaël Bako.

Bako nasce a Leuven, in Belgio, il 10 ottobre 1995. Centro di 210cm, inizia la sua carriera al Leuven Bears in Belgio nel 2012 e rimane nella sua città natale fino al 2017. Nella stagione 2017/18 firma con Anversa dove vince la Coppa del Belgio e viene nominato MVP della competizione. Sempre con Anversa disputa anche la Final Four di Basketball Champions League del 2019 e viene inserito nel miglior quintetto del torneo.

In seguito, il passaggio all’ASVEL, in Francia, dove vince Campionato francese e Coppa di Francia. Nella stagione appena conclusa ha giocato con la maglia di Manresa, chiudendo con 10 punti e 6 rimbalzi in Liga ACB e 8.7 punti e 6 rimbalzi nella Basketball Champions League, competeizione nella quale raggiunge per la seconda volta la Final Four del Torneo. Bako ha chiuso la stagione con la squadra spagnola con una prestazione da 16 punti e 11 rimbalzi, in Gara-2 di playoff, contro il Real Madrid campione di Spagna.

Punto fermo della Nazionale dal 2016, nelle ultime due vittorie contro la Nazionale Serba ha messo a referto una doppia-doppia da 14+11 nella gara disputata a novembre e una prestazione da 17 punti e 6 rimbalzi nella vittoria dello scorso 3 luglio.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Isamël Bako nella grande famiglia bianconera!

🔊 ISMAEL BAKO IN BLACK AND WHITE ⚪️⚫️



Welcome Ismael 😎#WatchUs pic.twitter.com/zIH2X3LNJD — Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) July 13, 2022

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna