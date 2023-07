UFFICIALE – Un’ala forte per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: arriva Quincy Ford

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo che porterà in maglia biancorossa Quincy Ford. Ala forte classe 1993, prodotto del college di Northeastern, nel 2016/2017 scende in campo in G-League con i Salt Lake City Stars. L’annata successiva lo vede impegnato in Ungheria con lo Szolnoki Olaj viaggiando a una media di 11.4 punti e 7.6 rimbalzi per match, vincendo il titolo e la Coppa nazionale. Nel 2018/2019 altra esperienza europea per lui, stavolta in Belgio con la maglia di Proximos Spirou con cui realizza 11 punti di media e 6.6 rimbalzi per poi approdare in Bundesliga per il 2019/2020 difendendo i colori dei Crailsheim Merlins, ancora una volta in doppia cifra.

Dopo l’esperienza tedesca si trasferisce nel massimo campionato francese a Gravelines. La sua annata si conclude in Grecia al Promitheas Patrasso. Nell’estate 2021 firma nuovamente in Ungheria, stavolta a Sopron partecipando anche alla Basketball Champions League. Approda a Pesaro dopo aver disputato l’ultima stagione ancora una volta in Ungheria, all’Alba Fehervar con 12.4 punti e 7.4 rimbalzi a partita.

Coach Maurizio Buscaglia illustra le caratteristiche tecniche del nuovo arrivato in maglia Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: “Quincy è un giocatore che conosce bene l’Europa; ha abbracciato l’idea di giocare con noi con immediatezza e partecipazione. Coprirà il ruolo di ‘4’, ha capacità di corsa, apre il campo, attacca il ferro e in difesa ha buon atletismo e senso del rimbalzo. Si completa con gli altri giocatori del reparto, cosa per noi importante, ed è un giocatore di squadra. La sua sfida sarà mettersi in gioco in un campionato competitivo e duro, ma come tutti noi il suo sì è stato deciso”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro