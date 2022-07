UFFICIALE – Valerio Mazzola firma per due stagioni con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Valerio Mazzola.

Ala grande nata il 7 marzo 1988 a Ferrara, Mazzola cresce nelle giovanili del Basket Club Ferrara con cui dal 2006 al 2011 disputa cinque stagioni tra Serie A e Legadue. A fine marzo 2011 firma un quadriennale con la Sutor Montegranaro dove resta fino al 2014.

Le due successive annate lo vedono impegnato con la Virtus Bologna, sempre nel massimo campionato. Nel 2016/2017 difende i colori dell’Auxilium Torino con cui nella stagione successiva festeggia la conquista della Coppa Italia ed è impegnato anche in Eurocup.

Nel 2018/2019 approda a Venezia: con la Reyer si laurea campione d’Italia, disputa la Champions League e nel 2019/2020 vince la Coppa nazionale. Anche in questa stagione scende in campo nella seconda competizione continentale. Resta con la formazione veneta per ulteriori due annate. Per la sua nuova esperienza con la maglia pesarese ha scelto il numero 22.

Valerio non vede l’ora di scendere sul parquet con la canotta biancorossa: “Sono pronto per questo nuovo capitolo della mia carriera! Mi è piaciuto il progetto, sono entusiasta di mettermi in gioco. Ci sono grandi presupposti per una bella stagione! Nuovi obiettivi, nuovi stimoli ma la mia attitudine non cambia! Ringrazio tutti per questa opportunità!”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro