UFFICIALE – Valerio Mazzola rinnova in casa Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo pluriennale con Valerio Mazzola che vestirà la maglia orogranata per la terza stagione consecutiva.

Ala/centro di 205 cm, nato a Ferrara il 7 marzo 1988, Mazzola ha contribuito alla conquista di due titoli nelle ultime due stagioni, scudetto nel 2019 e Coppa Italia nel 2020.

Nelle due annate Mazzola ha vestito 74 volte la maglia dell’Umana Reyer mettendosi a disposizione della squadra nel playoff 2019 nonostante un problema ai legamenti del polso destro, poi operato in estate.

Valerio Mazzola: “Questo rinnovo contrattuale è un forte segnale della fiducia che c’è tra me e la società. Ne sono felice ed orgoglioso e ringrazio il Club.

Ho vissuto due anni vincenti e continuerò ad impegnarmi per dare il massimo.

Duri i banchi!

Ci vediamo presto!”.

