UFFICIALE – Vanoli Basket Cremona, Davide Denegri ancora in biancoblù

Vanoli Basket Cremona è lieta di comunicare che Davide Denegri giocherà anche nella stagione 2023/2024 in Serie A con i colori biancoblù.

“Sono molto felice di questa conferma e di continuare il percorso che abbiamo iniziato quest’anno, un percorso ricco di soddisfazioni in campo – grazie a una stagione di grandi successi – e un percorso in cui ho costruito legami importanti. Sono contento di far parte ancora di questo club perché mi sento riconoscente verso la Vanoli e perché mi trovo molto bene in questo ambiente famigliare che si respira a Cremona. Mi appresto a vivere la mia prima stagione in Serie A; sarà per me un’esperienza nuova ma cercherò di adattarmi e rendermi utile come posso per ottenere i risultati che la società ci presenterà”.

Davide Denegri, dopo essere stato determinante a settembre nella vittoria in Supercoppa con 16,17 punti e 2,17 assist di media, si è confermato in stagione regolare come miglior marcatore della Vanoli grazie ai 12,38 punti a gara. Dopo una Coppa Italia vinta a 12 punti e 3 assist a gara, ha alzato le sue cifre nei playoff promozione segnando 14,5 punti con 3,3 assist nei dieci incontri disputati, contribuendo alla promozione della Vanoli Cremona e vincendo il titolo di MVP delle finali del Tabellone Oro.

