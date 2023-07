UFFICIALE – Vanoli Cremona conferma coach Cavina

Vanoli Basket Cremona comunica che coach Demis Cavina sarà a capo dello staff tecnico biancoblù anche nella stagione 2023/2024 in Serie A.

“Con grande energia apriamo questa nuova stagione, consapevoli che saremo chiamati ad un grande lavoro per mantenere Cremona nella massima serie dopo averla conquistata sul campo. Sarà proprio lo spirito con cui abbiamo affrontato le sfide della passata stagione il comune denominatore con la prossima. Una continuità che cercheremo anche nella parte tecnica sebbene rimarranno determinanti le motivazioni e lo spirito di sacrificio quotidiano di chiunque farà parte del nuovo gruppo. Sono entusiasta di proseguire il rapporto professionale con questa società ed in questa città e per questo vorrei ringraziare Aldo Vanoli e la sua famiglia ed Andrea Conti, perché la fiducia e la stima percepita sono una spinta importante per iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura”.

Coach Demis Cavina, nella sua prima stagione a Cremona, ha condotto i biancoblù ad un record, in Serie A2, di 38 vinte e 11 perse, portando la Vanoli alla vittoria in tutti i trofei disputati: Supercoppa, Coppa Italia e Campionato.



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket