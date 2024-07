UFFICIALE – Vanoli Cremona conferma Corey Davis

By

Vanoli Basket Cremona comunica l’ingaggio di Corey Davis per la stagione 2024/25. Arrivato a Cremona a marzo 2024 per disputare le ultime 8 giornate di campionato, il giocatore nato a Lafayette in Louisiana il 4 giugno 1997 ha concluso la scorsa Serie A a 10.4 punti e 4.9 assist di media.

Al termine della regular season in Italia, Corey ha poi raggiunto il Canada dove da giugno disputa con i Calgary Surge la Canadian Elite Basketball League.

Ora il ritorno in Italia per iniziare una nuova stagione con la maglia della Vanoli Basket Cremona.

