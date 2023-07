UFFICIALE – Vanoli Cremona conferma Paul Eboua

Vanoli Basket Cremona comunica la riconferma nel roster 2023/2024 che affronterà il campionato di serie A, dell’atleta Paul Eboua.

“Mi sento molto fortunato e contento di tornare a giocare in serie A con questa società fatta di persone super. Non vedo l’ora di cominciare per poter continuare, anche nella massima serie, quel percorso di crescita personale e di squadra iniziato un anno fa”.

Paul Eboua ha chiuso la stagione 2022/2023 in maglia biancoblù a 9,83 punti e 6,04 rimbalzi di media in stagione regolare e 9 punti e 5.8 rimbalzi di media nei playoff promozione che hanno riportato la Vanoli in serie A. Il numero 00 biancoblù è stato anche grande protagonista nella vittoria in Supercoppa (8,33 punti e 3,66 rimbalzi) e in quella in Coppa Italia (10.33 punti e 6.67 rimbalzi di media).



