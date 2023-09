UFFICIALE – Vanoli Cremona, interrotto il rapporto con Jordan Bone

By

Vanoli Basket Cremona comunica che, per motivi strettamente personali, viene interrotto consensualmente in data odierna il rapporto contrattuale per la stagione 2023/2024 con l’atleta Jordan Bone.

Arrivato a Cremona per vivere la sua prima stagione in Italia, Jordan si è subito fatto apprezzare per l’educazione e la disponibilità a mettersi al servizio dei compagni, valori, questi, riconosciuti da tutto il club.

I percorsi di Vanoli Basket Cremona e Jordan Bone si separano però prima del previsto, con il rammarico di non aver potuto apprezzare il suo talento sul parquet del PalaRadi.

Tutta la società Vanoli Basket augura a Jordan un pronto superamento delle problematiche personali che hanno impedito la continuazione della sua stagione a Cremona e un prosieguo di carriera ricco di successi.

Da oggi, la società ritorna operativa sul mercato per completare il roster in vista dell’inizio del campionato.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona