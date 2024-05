La stagione di Trevor Lacey e di Corey Davis non è ancora finita.

In accordo con la società, è stato rescisso il loro contratto in scadenza il 30 giugno 2024: Trevor disputerà i playoff della Israeli Basketball League con l’Hapoel Jerusalem BC, quarta classificata in regular season, mentre Corey è volato in Canada per dare man forte alla stagione dei Calgary Surge.

Good luck guys!

הפועל "בנק יהב" ירושלים שמחה להודיע על החתמתו של הרכז טרבור לייסי (32, 1.93). לייסי, רכז מוערך ומנוסה, מצטרף לשורות מחזיקת הגביע עד סוף העונה.



לייסי החל את דרכו באוניברסיטת אלבאמה, לפני שסיים את לימודיו במכללת נורת׳ קרולינה סטייט. לאחר קריירת המכללות המשיך לקריירה אירופית ארוכה,… pic.twitter.com/uDIr5MChIm — Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) May 6, 2024

Uff stampa Vanoli Basket Cremona