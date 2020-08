Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2021 con Lazar Trunic, play-guardia prodotto del vivaio locale.

Il 20enne serbo con formazione italiana acquisita tra Rimini e Cremona, da due anni è aggregato stabile in serie A e nell’ultima stagione ha giocato da protagonista in doppio tesseramento alla Sansebasket in serie C Gold.

