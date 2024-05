UFFICIALE – Varese e Legovich insieme fino al 2027

By

Pallacanestro Varese comunica con piacere l’estensione del contratto di Marco Legovich che, nella giornata di oggi, si è legato al club biancorosso fino al 2027.

Arrivato a Varese lo scorso agosto, Legovich si è messo a disposizione della società con professionalità ed impegno fin dal suo primo giorno, diventando ben presto un punto di riferimento per giocatori e staff grazie alle sue doti umane e tecniche.

Marco Legovich, assistente allenatore Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Sono molto felice ed orgoglioso di continuare il percorso all’interno di Pallacanestro Varese, un club che, insieme ai suoi tifosi, mi ha accolto facendomi sentire parte di una famiglia e che mi ha dato l’opportunità di crescere umanamente e professionalmente. Uno dei motivi che più mi ha spinto a rimanere a Varese è stato la voglia di rivalsa dopo una stagione al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative iniziali. Ringrazio le persone con cui ho avuto modo di lavorare lo scorso anno, a cominciare da Tom, che mi ha voluto al suo fianco, e tutti i giocatori che ho avuto il piacere di allenare ogni giorno. Ringrazio anche e soprattutto front-office e staff per avermi rinnovato la fiducia con un contratto pluriennale a testimonianza non solo della bontà del progetto ma anche della stima che nutrono nei miei confronti. Poter vivere Masnago sulla panchina di casa è stata una delle emozioni che più mi tengo strette e non vedo l’ora di poterla rivivere il prossimo anno insieme a tutti i tifosi biancorossi».

