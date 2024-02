By

Pallacanestro Varese comunica di aver esercitato l’opzione di uscita in favore del Club prevista nel contratto dell’atleta James Young.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e la professionalità mostrata nella sua esperienza in biancorosso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese