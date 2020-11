UFFICIALE – Varese ingaggia l’ala Jalen Jones

La Openjobmetis Pallacanestro Varese ha annunciato l’arrivo dell’ala ex Baskonia, Jalen Jones.

Ecco il comunicato societario:

Pallacanestro Varese è lieta di annunciare l’avvenuto ingaggio di Jalen Jones che ha firmato con il club biancorosso un contratto fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Ala di 201 centimetri per 103 chili, Jones è un giocatore di grande energia che ama giocare in campo aperto ed attaccare il ferro. All’attivo ha oltre 30 presenze in NBA con le maglie di New Orleans, Dallas e Cleveland.

CARRIERA

Dopo il diploma ottenuto presso la Justin F. Kimball High School, Jones inizia la sua carriera collegiale alla Southern Methodist University, salvo poi trasferirsi alla Texas A&M dove chiude il suo ultimo anno in NCAA con più di 15 punti ed oltre 7 rimbalzi di media a partita. Scartato al draft del 2016, trascorre la stagione successiva ai Maine Red Claws, in D-League, dove mette in mostra tutto il suo bagaglio tecnico mettendo a referto 20.6 punti, 9 rimbalzi e 2.2 assist in 50 partite. Numeri estremamente positivi che convincono le franchigie NBA a dargli una possibilità tra i pro; nella stessa stagione (2017-2018) colleziona 15 presenze con Pelicans e Mavericks ma è ancora in G League che riesce ad esprimere appieno il suo potenziale (20 punti e 7 rimbalzi di media tra Greensboro Swarm e Texas Legends). Dopo un’ottima esperienza alle Summer League del 2018 con la canotta di Dallas, nel 2018-2019 firma un two-way contract con Cleveland, squadra con la quale disputa altre 16 partite in NBA dividendosi tra i Cavaliers, appunto, e i Canton Charge nella lega di sviluppo. Nel gennaio 2019 approda in Europa firmando per Baskonia dove si mette in mostra anche in Eurolega (high di 12 punti nella gara contro Bayern Monaco) salvo poi tornare in USA la stagione scorsa dove disputa 37 partite con Capital City Go-Go in G League chiudendo l’anno con 19 punti e 8 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Jalen Jones, lo scorso febbraio, ha anche disputato due partite di FIBA AmeriCup con la maglia del suo paese, entrambe da titolare. Nella prima ha messo a segno 16 punti con il 45% dal campo e raccolto 11 rimbalzi; nella seconda i punti sono stati 14 (57% dal campo) mentre i rimbalzi 5.

Uff stampa Pall Varese