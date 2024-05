UFFICIALE – Varese, primo contratto per Elisèe Assui: accordo fino al 2029

Pallacanestro Varese è felice di comunicare l’ingaggio di Elisèe Assui che nella giornata di oggi ha firmato il suo primo contratto professionistico che lo legherà al club biancorosso fino al 2029.

Nato e cresciuto a Varese, Assui, ala classe 2006, negli ultimi due anni ha indossato la canotta di Varese Basketball riuscendo anche ad esordire con la Openjobmetis sia in Serie A (in occasione dell’ultima gara di regular season 2022-2023) sia in FIBA Europe Cup, competizione nella quale è riuscito a trovare i primi punti della sua carriera. Nella parte finale di questa stagione, Elisèe si è messo in mostra con la maglia della Nazionale Under 18 al 30° Albert Schweitzer Tournament (oltre 11 punti e quasi 6 rimbalzi di media a partita) e alle Finali Nazionali Under 19 andate in scena a Chiusi e Chianciano Terme, chiuse a 23.3 punti e 7 rimbalzi di media, cifre che gli sono valse l’inserimento nel miglior quintetto del torneo e che hanno contribuito al quarto posto finale di Varese Basketball.

Matteo Jemoli, Assistente General Manager Pallacanestro Varese: «Siamo estremamente contenti di aver raggiunto l’accordo con Elisèe per tantissimi motivi. Negli ultimi due anni è migliorato in modo esponenziale grazie al lavoro di tutti e si è meritato questa possibilità sul campo. Siamo convinti che Elisèe abbia un brillante percorso davanti a sé e siamo contenti che inizi a farlo con la canotta della squadra della sua città, diventando per i prossimi anni il simbolo del nostro programma. Siamo sicuri che già dall’anno prossimo potrà aiutarci effettivamente e nel frattempo continuare il suo percorso di crescita sia dentro che fuori dal campo».

