Pallacanestro Varese comunica che nella mattinata di oggi sono state completate tutte le procedure per la risoluzione consensuale del contratto che legava il club ad Olivier Hanlan.

All’ex capitano biancorosso, che in questi mesi si è contraddistinto per impegno e professionalità, vanno i più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri per il prosieguo della sua stagione.

(Continuerà la sua carriera al CSKA Mosca, già annunciato dal club russo. NDR)

Welcome to CSKA, Olivier Hanlan! 🔴🔵 pic.twitter.com/0icLQQWkBi — CSKA Moscow (@cskabasket) March 1, 2024

