E’ già finita l’esperienza di Allerik Freeman in maglia orogranata dove non ha mai convinto. Prossima destinazione Besiktas Istanbul, squadra che ha appena liberato un altro “ex italiano” come Jason Rich. Ecco il comunicato dell’Umana Reyer Venezia:

“L’Umana Reyer comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale con Allerik Freeman. La società ringrazia Al per la sua professionalità e gli augura le migliori fortune professionali.”

Uff stampa Umana Reyer Venezia