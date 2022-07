UFFICIALE – Venezia saluta e ringrazia Austin Daye

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Austin Daye che dopo 5 stagioni e 224 partite non vestirà più la maglia dell’Umana Reyer. Arrivato nel febbraio 2018 Austin è diventato l’undicesimo giocatore di sempre per presenze in Reyer ed è stato protagonista delle vittorie di FIBA Europe Cup, scudetto e Coppa Italia, risultando MVP di questi ultimi due trofei.



Il Club ringrazia Daye per tutto ciò che ha fatto per la nostra maglia, il suo nome resterà per sempre scolpito sui libri di storia della pallacanestro veneziana. In bocca al lupo per il tuo futuro Austin, ti auguriamo il meglio!

