UFFICIALE – Verona guarda al futuro con Alessandro Ferrari

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto quadriennale con l’atleta Alessandro Ferrari. Ala piccola classe 2003 nato a Borgomanero, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Cipir College Borgomanero in Serie B dove ha collezionato 29 presenze in campionato con un utilizzo medio di 31 minuti; durante la stagione ha prodotto 13.5 punti di media a gara (46% da due punti, 23% da tre punti) e 4.7 rimbalzi; in prestito a Tortona ha disputato anche la Next Gen, giocando 3 partite chiuse con 10 punti di media e un utilizzo di 26 minuti a gara. Nel mese di giugno, con il Basket Borgomanero, è arrivato fino al secondo posto nel campionato italiano Under 19 chiudendo la stagione con l’inserimento nel miglior quintetto della manifestazione.

Alto 205 centimetri, Ferrari ha vestito, sempre in Serie B, la maglia di Oleggio nella stagione 2020-2021. Atleta che ha già maturato numerose esperienze con le nazionali giovanili, recentemente è stato recentemente aggregato alla Nazionale Under 20 per la preparazione dell’Europeo di categoria.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Frosini (General manager): “La firma di Alessandro Ferrari ha un valore importante per la Scaligera Basket, sia per il presente ma soprattutto per il futuro. Con il giocatore abbiamo sottoscritto un contratto pluriennale perchè riteniamo sia un atleta di grande prospettiva e abbia le caratteristiche tecniche, fisiche e umane per ambire a giocare in un campionato difficile come quello della Serie A. Con la massima fiducia affidiamo la crescita di Alessandro al nostro staff tecnico che ha già dimostrato, in passato, di saper valorizzare al meglio i giovani prospetti”.

Alessandro Ferrari (giocatore): “Arrivare in Serie A era un sogno che avevo fin da bambino; sono felice, contento e onorato della chiamata della Tezenis Verona. Sarà la mia prima esperienza lontano dalla società che mi ha cresciuto; sono molto motivato per questa nuova avventura, pronto a mettermi al lavoro per migliorare giorno dopo giorno”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Aggiungiamo al nostro roster un giocatore molto giovane che arriva dopo un’esperienza molto formativa con Borgomanero. Ha già giocato un campionato di Serie B e non è una cosa che succede molto facilmente a questa età; si unisce a noi con l’ambizione di crescere all’interno del nostro gruppo e noi con l’ambizione di farlo crescere rapidamente cercando di verificare e capire quanto possa darci in termini di contributo e quanto possa essere un punto di riferimento per il prossimo futuro”.

Uff stampa Tezenis Verona