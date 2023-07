UFFICIALE – Vinnie Shahid è un nuovo giocatore della Openjobmetis Varese

La Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio di Vinnie Shahid, playmaker classe ‘98 che vestirà la canotta della Openjobmetis nel corso della stagione 2023-2024. Shahid è un giocatore che fa del tiro da 3 punti e dell’uso del pick’n’roll le sue armi principali; le sue spiccate doti offensive gli permettono di essere pericoloso sia in favore dei compagni che come principale terminale. Lo scorso anno ha giocato nel campionato islandese indossando la maglia del Thor Torlakshofn.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con Vinnie. Oltre alle qualità tecniche che ha dimostrato in campo, ci ha colpito la grande voglia di mettersi alla prova in un campionato competitivo come quello italiano. Siamo molto felici che da oggi sia un giocatore biancorosso e lo aspettiamo presto in città».

Carriera

Originario di Minneapolis, Shahid inizia a giocare a basket da giovanissimo mostrando fin da subito spiccate doti da realizzatore. Dopo i due anni passati alla Western Nebraska Community College, approda in NCAA dove difende i colori della North Dakota State University (18.4 punti con il 36.7% da 3, 3.3 rimbalzi e 3 assist di media a partita nella stagione 2019-2020). L’anno dopo, da febbraio, gioca in Lussemburgo nelle fila dell’AB Contern, per poi vestire la maglia di Cergy-Pontoise nella stagione 2021-2022 dove mette a referto 21 punti (40% da 3), 3.7 rimbalzi e 3.9 assist a gara. All’inizio della scorsa stagione approda in Islanda; con la maglia del Thor Thorl esplode definitivamente: grazie ad oltre 26 punti (primo del campionato con il 42% da 3) e 8.7 assist (high di 19 nel successo contro Keflavik) di media, si aggiudica il premio di miglior giocatore straniero della lega trascinando i suoi in semifinale playoff.

UFF.STAMPA PALL.VARESE