UFFICIALE – Wesley Saunders torna in LBA, firma con la Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Wesley Saunders. Nato il 16 giugno 1993 a Los Angeles (California), ala versatile di 197 cm, Saunders si forma, cestisticamente, alla Winward High School, con cui vince il titolo statale di Division V e, nell’anno da senior, quello di Division IV, chiuso ad oltre 20 punti e 10 rimbalzi di media. Wesley termina il percorso universitario facendo registrare numeri di grande rilevanza (16.6 punti, 6.1 rimbalzi e 4.3 assist di media). Nell’estate del 2015, Saunders disputa la Summer League con gli Utah Jazz e il veteran camp con i New York Knicks, prima di dividere la sue due prime stagioni da pro tra Westchester Knicks, Austin Spurs e Windy City Bulls in Nbdl. Nella stagione 2017/18 approda, per la prima volta, in Europa mantenendo (con la squadra finlandese del Kataja) una media di 15 punti e 7.5 rimbalzi in 37 partite di campionato, oltre a 11.8 punti di media in 12 gare di Fiba Europe Cup.