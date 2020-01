UFFICIALE – Will Cherry firma con la Grissin Bon Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione sportiva con l’atleta Will Cherry, play-guardia statunitense classe 1991.

Cherry, californiano di Oakland, ha frequentato la McClymonds High School, prima di svolgere l’intero quadriennio universitario a Montana, del quale è settimo realizzatore di tutti i tempi con 1484 punti.

Dopo una breve parentesi in Nba ai Cleveland Cavaliers (8 partite nell’autunno 2014), la sua carriera europea inizia allo Zalgiris Kaunas, con il quale si laurea campione lituano nel 2015.

Successivamente, nella stagione 2015-2016 vince la Coppa di Germania con l’Alba Berlino, sfidando anche la Grissin Bon in Eurocup.

Dopo una stagione in Turchia al Gaziantep, nel 2017-2018 approda in Croazia al Cedevita Zagabria, disputando l’Eurocup (11.8 punti di media) e conquistando sia il titolo domestico che la Coppa di Croazia, nella quale viene anche eletto MVP.

Nel 2018-2019 Cherry inizia l’anno in G-League ai Santa Cruz Warriors, con cui disputa 46 partite prima di firmare in aprile con l’Olympiacos, concludendo in Grecia la stagione e firmando in estate un’estensione contrattuale anche per il 2019-2020.

La sua avventura al Pireo si conclude il 15 gennaio scorso: in Eurolega Cherry ha prodotto 5.4 punti in 21’ di utilizzo medio, andando tre volte in doppia cifra contro Real Madrid (12 punti), Baskonia (10 punti) e Fenerbahce (10 punti).

Il direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini presenta così il nuovo acquisto: “Inseriamo un giocatore con spiccate doti tecniche ed una fisicità che aiuterà la squadra a migliorare ulteriormente la sua propensione difensiva. E’ un atleta che può sia gestire i ritmi di gioco che essere efficace e produttivo in fase offensiva. La società stava guardando già da alcune settimane al mercato per aggiungere un giocatore a supporto dell’attuale gruppo, inoltre in virtù del periodo di stop a cui sarà costretto Mekel dopo gli ultimi accertamenti, lavoreremo per far sì che Cherry possa essere già a disposizione a partire dalla prossima sfida contro Cremona”.