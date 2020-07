UFFICIALE – Zanotti resta a Pesaro per altri due anni

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver rinnovato il contratto con il giocatore Simone Zanotti. L’accordo è di durata biennale. A breve Simone vestirà la maglia della Vuelle per la terza stagione consecutiva. Nato a Torino il 31/12/1992, è alto 208 centimetri e ricopre il ruolo di ala grande.

Queste le sue prime parole dopo la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club biancorosso per altre due stagioni: “Sono contento della fiducia della società nei miei confronti. Ci sono idee ambiziose, il progetto mi piace e sono orgoglioso di farne parte. A Pesaro sto molto bene e non vedo l’ora di tornare in campo. Nella prossima stagione voglio crescere ulteriormente per apportare il mio contributo alla squadra seguendo le indicazioni di Coach Repesa che ho avuto l’opportunità di conoscere e che mi ha fatto subito una bellissima impressione”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro