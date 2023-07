UFFICIALE – Zerini saluta Napoli e firma con Tortona

Continua la costruzione del roster della Bertram Derthona per la stagione 2023/24: il Club ha raggiunto un accordo con Andrea Zerini, ala-centro classe ’88 che nelle ultime tre stagioni ha indossato la canotta della GeVi Napoli.

LA CARRIERA – Nato a Firenze il 25 ottobre 1988, Zerini muove i primi passi nel settore giovanile dell’Olimpia Legnaia Firenze, esordendo a livello senior con la canotta della squadra in B d’Eccellenza nella stagione 2005/06.

Nel triennio seguente gioca a Castelfiorentino, in B2, prima di trasferirsi a Ruvo di Puglia nel 2010/11. In A Dilettanti produce 9 punti di media ed è il miglior stoppatore del campionato: con le sue prestazioni contribuisce al raggiungimento della semifinale promozione.

Rimane in Puglia anche negli anni successivi, firmando a Brindisi in A2: nella prima annata, 2011/12, la formazione allenata da Piero Bucchi conquista l’accoppiata Coppa Italia-campionato. Andrea rimane a Brindisi fino al 2016, ricoprendo il ruolo di capitano nel 2015/16. In quelle stagioni Brindisi ottiene risultati sempre più importanti e – nel 2014/15 – partecipa anche all’Eurochallenge, dove viene eliminata dal JSF Nanterre ai quarti di finale. Nel 2015/16 la formazione pugliese ottiene una wild card per partecipare all’EuroCup, terminando la propria esperienza al termine della prima fase.

Nell’estate del 2016 Zerini si trasferisce ad Avellino: nella sua prima annata in Campania la squadra raggiunge la finale di Supercoppa (persa contro Milano), gli ottavi di finale della Basketball Champions League, da cui viene eliminata per mano di Venezia, il terzo posto al termine della regular season e la semifinale Scudetto. Andrea prosegue la sua avventura ad Avellino anche nel 2017/18, contribuendo al raggiungimento della finale di FIBA Europe Cup (persa contro Venezia).

Dal 2018 al 2020 indossa la canotta della Germani Brescia, con cui disputa sia il campionato che l’EuroCup. Nell’estate 2020 firma a Napoli, in A2, con cui centra nuovamente la doppietta Coppa Italia-promozione in Serie A. Zerini rimane alla GeVi anche nelle due annate seguenti, entrambe concluse con la conquista della salvezza dalla squadra partenopea.

Andrea ha fatto parte anche della Nazionale Under 20, della Sperimentale guidata da Luca Dalmonte nel 2013 con cui ha preso parte al Torneo di Jesolo e ai Giochi del Mediterraneo di Mersin, in Turchia, e della Nazionale senior. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

“Nella composizione di un roster che possa competere sul doppio fronte campionato e BCL crediamo non si possa prescindere da giocatori esperti, versatili e capaci di avere impatto sia giocando un numero importante di minuti che in situazioni di impiego più limitato – il commento di Marco Ramondino, capo allenatore di Bertram Derthona -. Proprio a questo identikit corrisponde Andrea Zerini. Un atleta che ha una carriera importante, che ha fatto parte di tanti team di successo e ha la fama di essere un grande uomo squadra in campo e in spogliatoio. Andrea ci porterà durezza, capacità di giocare sia vicino che lontano da canestro e di coprire i ruoli di centro e ala forte. Con questo ingaggio siamo convinti di proseguire nel percorso di allestimento di una squadra i cui elementi possano ben integrarsi tra loro e nella nostra realtà”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA