Come riportato da “Spicchi d’arancia” sarebbe arrivato il rinnovo per Stone fino al 2022, mentre si sta lavorando per allungare fino al 2023 i contratti di Mitchell Watt e Andrea De Nicolao.

Sembra chiara ormai la strategia di voler prima di tutto blindare il gruppo che ha portato alle vittorie negli ultimi anni fino alla conquista dell’ultima Coppa Italia.

Non ci resta che attendere l’ufficialità da parte del Club orogranata