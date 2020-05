Umana Reyer punta Mahalbasic per il reparto lunghi?

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Veneto la squadra orogranata starebbe pensando a Rasid Mahalbasic per dare ulteriore profondità al proprio reparto lunghi. Sloveno con passaporto austriaco Mahalbasic è in forza ad Oldenburg da tre anni ed ha affrontato proprio l’Umana Reyer nella penultima partita di EuroCup.

Il centro andrebbe a rinforzare quel reparto lunghi per il quale si sta trattando il rinnovo di Watt, mentre nel reparto dei “piccoli” arrivano conferme da Stone, De Nicolao, Bramos e anche Tonut. Per quest’ultimo sarebbe prevista un rinnovo con clausola solo in caso di chiamata da un team di Eurolega.