Umana Reyer Venezia: riassunto delle voci di mercato

Ci siamo lasciati con la vittoria alle Final8 di Coppa Italia in cui la squadra di De Raffaele ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, che il gruppo domina sul singolo.

E proprio da quel gruppo che ha portato tanti successi negli ultimi anni, due scudetti, una Europe Cup e l’ultima Coppa Italia, si prova a ripartire per la prossima stagione.

CONFERME

Manca solo l’ufficialità per i rinnovi di Stone, Watt e De Nicolao, e si sta lavorando per prolungare i contratti in essere di Capitan Bramos, Tonut e per ultimo in ordine di tempo di Vidmar.

Da Venezia quasi sicuramente non si muoveranno Mazzola, Chappell e Davide Casarin riguardo cui diversi club di A e A2 hanno chiesto informazioni, ma si preferirebbe far proseguire il percorso iniziato l’anno scorso.

IN USCITA

Giocatori che saluteranno i colori orogranata saranno Udanoh, Goudelock e Pellegrino che per un motivo o per un altro hanno faticato non poco a trovare spazio nello scacchiere di De Raffaele. A questi quasi sicuramente si aggiungerà anche il Gaucho Filloy che ha vissuto una stagione di alti e bassi probabilmente anche condizionata dalla sua partecipazione ai Mondiali.

IN ENTRATA

Per il mercato in entrata si sta lavorando per cercare di allungare le rotazioni nello spot dei lunghi puntando su nomi noti come Isac Fotu, l’anno scorso in forza a Treviso e John Brown III a Brindisi. Un occhio interessato il Presidente Federico Casarin lo sta dando anche in Europa nei giocatori di Devin Williams e quel Mahalbašić che tanto ha fatto bene nell’ultima edizione di EuroCup proprio contro i veneziani. Sul fronte italiani sembra in dirittura d’arrivo la trattativa con Lorenzo D’Ercole.

IN DUBBIO

In primis Austin Daye, fresco ultimo MVP della vittoria in Coppa Italia, è finito nei radar di alcune franchigie NBA e potrebbe uscire dal contratto sfruttando appunto la clausola in caso di chiamata dall’altra parte dell’Oceano.

Discorso diverso per Bruno Cerella, per il quale si sono sparse notizie di un suo ritorno a Milano, ma tutte da verificare vista comunque la sua importanza come collante nello scacchiere orogranata.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più definito, ma sicuramente non mancheranno le sorprese di cui ci siamo abituati dal patron Brugnaro.