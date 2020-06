Varese si assicura con un quadriennale il giovane argentino Santiago Beyrne

La Pallacanestro Varese guarda al futuro e firma il giovanissimo Santiago Benjamin Beyrne Gomez, 16enne playmaker argentino. Si legherà alla Openjobmetis per i prossimi quattro anni.

Il giovane di 190cm arriverà in Italia quest’estate, poi si sistemerà nella foresteria e inizierà a studiare l’italiano, visto che ora ha ammesso di non saper nulla della nostra lingua. “Il basket italiano è dietro solo a Stati Uniti e Spagna, non vedo l’ora di confrontarmi là con Varese”, ha detto Beyrne. Inizialmente giocherà solo con le giovanili varesine, ma la speranza è di poterlo convocare sporadicamente anche in prima squadra.

Ha giocato in questa stagione con il Bolivar de Cordoba, ma prima ha vestito la maglia del Gimnasia y Tiro Salta, dov’è cresciuto, e del Salta Basket, con cui ha debuttato tra i grandi.