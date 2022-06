UFFICIALE – Venezia saluta e ringrazia Bruno Cerella

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Bruno Cerella che dopo cinque stagioni non vestirà più la maglia orogranata.

Arrivato in laguna nel settembre 2017, Bruno ha disputato cinque stagioni con l’Umana Reyer entrando nel “Club” dei giocatori con più di 200 presenze, 223 in totale.

In orogranata Cerella ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup, contribuendo alla crescita della società non solo in campo, ma anche fuori, grazie alle sue grandi doti umane e alla partecipazione al progetto sociale del Club.

L’Umana Reyer ringrazia Bruno e gli augura il meglio per il proprio futuro professionale. Sarai sempre uno di noi, Venezia sempre casa tua.

