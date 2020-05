Virtus Bologna, il futuro è solido. Quali novità?

La Virtus Bologna del futuro riparte da 8 conferme, più due opzioni. E due cambi.

Questa è l’idea della dirigenza, secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna. Se EuroLeague aprirà a 20 squadre o se una delle 18 dovesse rinunciare, allora per le Vu Nere si aprirebbe la porta dell’Eurolega (sebbene Baraldi abbia ammesso che difficilmente la domanda verrà accettata).

Attualmente sotto contratto per la prossima stagione ci sono Teodosic, Markovic, Pajola, Weems, Ricci, Baldi Rossi, Hunter, Gamble. Poi ci sono Delia, con accordo di uscita al 15 giugno ma con possibilità di rimanere, e Cournooh, che è in scadenza ma potrebbe rinnovare.

La dirigenza è all’inseguimento di Awudu Abass per coprire il ruolo di ala piccola, e poi servirebbe una guardia tiratrice al posto del partente Gaines.

Il nome di Miroslav Raduljica tornerebbe in auge solo nel caso di approdo in EuroLega; diversamente, se verrà confermata l’EuroCup la squadra è questa, con le “sole aggiunte” di guardia ed ala piccola. Tessitori per ora strada non percorribile vista la richiesta troppo alta del giocatore.