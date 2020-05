Virtus Bologna: offerto Marcus Denmon, piace anche Corey Walden

Si muove il mercato anche in casa Virtus Bologna.

La priorità della Virtus è una guardia, in attesa di definire con precisione i programmi della prossima stagione.

Marcus Denmon è stato offerto dal suo agente alle V Nere, oltre che ai greci dell’Olympiacos. L’ex Brindisi è dal 2018 ai Zhejiang Golden Bulls in Cina, ma l’intenzione è quella di tornare ad essere protagonista nel basket europeo.

Il profilo interessa, come interessa anche Corey Walden, autore di due grandi prestazioni in maglia Partizan Belgrado contro la Virtus in EuroCup. Walden ha però un contratto con il Partizan Belgrado che rende la trattativa più complicata.