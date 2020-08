UFFICIALE – Virtus Roma, ingaggiato Ygor Biordi

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Ygor Biordi, ala-centro di 204cm per 100kg lo scorso anno con le maglie di Porto Sant’Elpidio e Soresina. Nato a San Marino il 17 gennaio 1996, Ygor svolge tutto il settore giovanile nei Crabs Rimini per poi vestire nel corso della sua carriera le maglie del Basket Fondi, del Basket Cefalù, di Catanzaro e Crema. La scorsa stagione la passa tra Porto Sant’Elpidio e Soresina, sempre nella Serie B nazionale. Biordi vanta inoltre presenze con la nazionale di San Marino sia a livello giovanile che senior.

Queste le dichiarazioni del Ds Valerio Spinelli: «Ygor è un ragazzo che nonostante la giovane età ha già accumulato una discreta esperienza in Serie B che ci permetterà di alzare il livello degli allenamenti e magari, all’occorrenza, avere un contributo in partita».

Le parole di coach Piero Bucchi: «Ygor Biordi è un ragazzo che ha avuto una buona carriera in B e con noi ha la sua prima possibilità in Serie A, con l’obiettivo inizialmente di migliorarsi e fare esperienza e farsi poi trovare pronto qualora se ne presentasse l’occasione».

Il commento di Ygor Biordi: «La Virtus Roma e la Serie A sono per me un sogno che si realizza a questo punto della mia carriera. Voglio solo dire che arriverò pronto a dare tutto, mettendomi completamente a disposizione dello staff tecnico e dei miei compagni per rendermi utile in qualsiasi modo».

Sito Uff. Virtus Roma