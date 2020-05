Vuelle Pesaro: si riparte da Livio Proli e Massimo Cancellieri

Importanti novità in casa Vuelle Pesaro.

Ario Costa, presidente della VL Pesaro, ha già ottenuto l’importante conferma da parte del Consorzio, principale fonte finanziaria del club. A breve ci dovrebbe essere anche l’accordo con Beretta per la sponsorizzazione, ma soprattutto si muove qualcosa anche a livello dirigenziale.

Livio Proli, ex presidente dell’Olimpia Milano, sarebbe in procinto di tornare nel basket e lo farebbe a Pesaro con un ruolo di consulente esterno. Proli avrebbe un ruolo molto importante e porterebbe con se un suo uomo di fiducia in panchina, Massimo Cancellieri.

Cancellieri, nell’ultima stagione a Ravenna in A2, è legatissimo a Proli e sarebbe un rinforzo di qualità per Pesaro, destinata a continuare la sua permanenza in Serie A.