25 anni dalla Stella. Varese rilancia il marchio dei Roosters

È con orgoglio ed entusiasmo che Pallacanestro Varese, nell’anno del 25° anniversario della vittoria dell’ultimo scudetto della sua gloriosa storia, è lieta di rilanciare il marchio dei Roosters, simbolo di quella squadra che fece sognare un’intera città e che l’11 maggio del 1999 riportò Varese sul tetto d’Italia con la conquista della Stella.

Il “galletto da combattimento” ritorna grazie al prezioso contributo di Luca Magnoni, amministratore delegato e proprietario di Prevcom srl, e Thomas Valentino, ex membro del CDA biancorosso ed amministratore delegato di Esse Solar, due realtà aziendali già vicine al club che dalla prossima stagione ricopriranno un ruolo fondamentale all’interno di Varese Basketball. Per questo motivo, il logo Roosters accompagnerà le formazioni giovanili che disputeranno i campionati Eccellenza che, dunque, cambieranno denominazione in “Varese Basketball Roosters”.



Luca Magnoni e Thomas Valentino: «Stiamo creando un gran gruppo e siamo felicissimi di aver intrapreso questo progetto che ci permetterà di lavorare per il bene della Pallacanestro Varese facendo rivivere un simbolo storico come i Roosters. Un simbolo che fece sognare tutti noi da “sbarbati” tifosi e che oggi, diventati genitori, permetterà ai nostri figli di giocare nelle nostre giovanili con un’unica identità. L’obiettivo è riportare Varese dove merita di stare, a partire proprio dal progetto delle giovanili, per creare un polo del basket di riferimento per tutta l’area e non solo. Un lavoro triennale importante che per noi sarà una piacevole sfida con un contributo concreto. Roosters Varese are back!».



I progetti legati al marchio Roosters non si limiteranno però solo a Varese Basketball, ma coinvolgeranno anche la Prima Squadra ed i giocatori della Openjobmetis; nel corso della stagione, infatti, il club biancorosso organizzerà una serie di iniziative atte a celebrare uno dei momenti più importanti della storia varesina e che interesseranno in prima persona anche tifosi ed appassionati.



Tali iniziative verranno comunicate prossimamente.

UFF.STAMPA PALL.VARESE