300 tablet dalla Pallacanetro Reggiana alle scuole reggiane

Il Patron biancorosso Stefano Landi, a nome di Pallacanestro Reggiana, ha donato alle scuole di Reggio Emilia 300 tablet per favorire l’istruzione e la didattica a distanza in questo momento di emergenza, come annunciato ieri sera direttamente dal Sindaco Luca Vecchi.

Pallacanestro Reggiana, in questo periodo di grande difficoltà, ha voluto così dare un ulteriore segnale di unità alla propria città, “facendo squadra” e dimostrandosi vicina ai giovani, alle famiglie ed a tutti coloro che necessitano di un aiuto concreto

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana