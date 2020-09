7DAYS EuroCup, Trento-Bursaspor: le parole di coach Brienza alla fine del match

Rimonta vincente per la Dolomiti Energia Trentino, che sbanca il Bursa Spor Salonu battendo il Frutti Extra Bursaspor 86-93 nel Round 1 del gruppo D in 7DAYS EuroCup: i bianconeri dopo un primo tempo di sofferenza hanno confezionato una grande seconda metà di match, ribaltando la situazione grazie alla netta crescita nella metà campo difensiva e alle fiammate offensive dei suoi attaccanti di razza.

Altra grande prestazione individuale per JaCorey Williams, che chiude con 19 punti, 11 rimbalzi e un ottimo 9/13 al tiro: doppia-doppia a referto anche per un Gary Browne da 17 punti, 10 assist e cinque rimbalzi. Decisivo anche l’impatto a tutto campo di Victor Sanders, cresciuto esponenzialmente di colpi nel secondo tempo: 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per la guardia USA; bene anche Andrea Mezzanotte, 11 punti con tre triple a bersaglio.

Le parole di coach Nicola Brienza: «Prima di tutto siamo molto contenti di questa vittoria, davvero importante per noi: abbiamo cominciato male la partita, eravamo troppo molli e passivi in difesa in particolare sui loro uno contro uno. Non potevamo pensare di vincere una partita in trasferta con quel tipo di atteggiamento, ecco perché sono molto contento della reazione prima di tutto mentale della squadra al rientro dagli spogliatoi: abbiamo cambiato mentalità e impatto, soprattutto in difesa, e abbiamo giocato una buona seconda metà di partita che ci ha permesso di ottenere questi due punti. Abbiamo fatto un altro passo in avanti nel nostro processo di crescita, ora rientriamo a Trento pronti a vivere con intensità e compattezza le prossime sfide di campionato e coppa di fronte al nostro pubblico».